Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyeti yok sayıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM ve AB'ye Kıbrıs'ta hakça kaynak paylaşımı yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bölgesel konferans önerisi'ni hatırlatan Çavuşoğlu, "KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, hakça adım konusunda Avrupa Birliği ve Rum yönetiminin gerekli adımı atması gerektiğini belirterek, "Tüm telkinlerimize rağmen Rum kesimi sismik araştırmalarına devam etti. Biz de sahaya inerek, sismik araştırma gemilerimizi sahaya sürdük" şeklinde konuştu.

Kuzey kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.