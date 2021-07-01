DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Kurum açıkladı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı
Türk zırhlı araçları ilk kez Kosova’da
Arnavutluk Meclisi’nden Türkiye'den İHA alımında kullanılacak ek bütçeye onay
Marketten kurban almak caiz mi? Marketlerden kurban hissesi alınır mı?
BİM kurbanlık fiyatları 2021 | BİM büyük baş küçük baş kurban fiyatı ne kadar?
Trump'ın şirketinin mali işler müdürü teslim oldu
'Türk Demokrasi Projesi’nde kim kimdir?
Amsterdam Belediyesi'nden ''köle ticareti'' özrü
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyeti yok sayıyoruz
Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te
Sivas’ta altın saha çalışmaları başladı
Eren Çakar kimdir? Eren Çakar Egoman kimdir? Tosuncuk Rapçi miydi?
Serdar Omaç Gurme Sektörde Adını Duyurdu
Bisiklet İnisiyatifi Manifestosu!
AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyeti yok sayıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM ve AB'ye Kıbrıs'ta hakça kaynak paylaşımı yapılması konusunda çağrıda bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 15:59:32
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyeti yok sayıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bölgesel konferans önerisi'ni hatırlatan Çavuşoğlu, "KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, hakça adım konusunda Avrupa Birliği ve Rum yönetiminin gerekli adımı atması gerektiğini belirterek, "Tüm telkinlerimize rağmen Rum kesimi sismik araştırmalarına devam etti. Biz de sahaya inerek, sismik araştırma gemilerimizi sahaya sürdük" şeklinde konuştu.

Kuzey kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş