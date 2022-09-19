Bakan Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Başbuğ ve Çiçek ile ilgili şikayetlerini geri çekti

Bakan Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski AK Parti milletvekilleri, İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek ile ilgili “hakaret ve iftira” şikayetlerinden vazgeçtiler.

Bakan Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla İlker Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve Dursun Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.

Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.

Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.

Ne olmuştu?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Dursun Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AK Partili Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.