Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili konuştu.
2022-10-03 14:58:50
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Bekir Bozdağ konuşmasında yeni Anayasa çalışmalarına dikkat çekti. Bozdağ, "Yeni Türkiye'nin anahtarı 'Yeni Anayasa'dır. Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak" ifadelerini kullandı.
Bozdağ'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
“Yeni anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Geçmişteki çalışmalardan bir netice elde edilmeli.
Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz. Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacaktır.
Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak. Dört anayasanın hiçbiri olağan dönemde hazırlanmadı.
Anayasalar korku değil güven üstüne bina edilmelidir.” .
YORUMLAR (2)
Anayasa yapmak değil derdiniz, bu lafı ağzınızda geveleyip durmak... 20 yıldır yayıkta su dövdünüz, şimdi seçim öncesi milleti boş hayallerinizle uğraştırmak istiyorsunuz...
Seçim yaklaştı yaa, eski pişmemiş anayasa masalları yenidel ısıtılıp milletin önüne konmaya başladı... Sanki yeni bir anayasayı çok istiyorlarmış gibi...