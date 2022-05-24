Bahçeli: Türkiye'nin NATO'dan ayrılığı bile gündeme gelmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinerek 'İkinci Kandil İsveç'tir dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir. Ekonomik geleceğimiz maalesef yaylım ateşine tutulmuştur. Hükümet tedbir üstüne tedbir almaktadır. Konu, ekonomik beka konusudur. MHP, hükümetimizin alacağı her kararın destekçisidir. Bir elin nesi varsa Cumhur İttifakı'nın iradesi vardır, şer odaklarının alayını birden karşılamaya kudretimiz yetecektir. Türkiye sevdamızdan ödün vermeyeceğiz.

"FİYAT ARTIŞLARININ ARKASINDA DIŞ MİHRAKLAR VAR"

Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır.

Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına dinamit koyan, şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek zorundayız. Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. FETÖ, bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. FETÖ'cüler, sıcak para çeteleri, usulsüz sermaye grupları bunların yerli uzantıları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, emperyalizme gönüllü casusluk yapan kokuşmuşlar Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasına, milletimizin hayat pahalılığı içine gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir.

"KİRALARDAKİ DENETİMSİZ YÜKSELİŞE SESSİZ KALAMAYIZ"

Kiralarda ahlaki olmayan artışların sebebi nedir? Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

AKŞENER'E ABDÜLHAMİD TEPKİSİ

1877 ve 1878 Osmanlı-Rus savaşında Yeşilköy'e kadar gelen güçlerin komutanı şu telgrafı göndermişti: "Bizi durduracak hiçbir kuvvet yok, İstanbul'a girmek için izninizi bekliyorum" Her gün bir yerinden yara alan Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim kademesinde sorumsuz, işbirlikçilik anaforuna kapılmış yöneticiler de vardı ve biliniyordu. Devşirilmiş bir kısım devlet ricali makus çöküşe hizmet etmişlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah, asla ve kat'a kendi çıkarını devletinin ve milletinin çıkarı üzerine görmemiştir. Oğuz soyundan kesinlikle hain çıkmamıştır. Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar Batı'nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır. 1900'lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir.

Gafiller ne istiyorlar tarihimizden? Neyin istibdatından bahsediyorlar? Bilmedikleri, bilemeyecekleri, tanımadıkları, kafalarının ve kalplerinin yetmeyeceği büyüklerimizi hangi bilgi ya da belgelerle itham ederler? Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugünün Abdulhamid'i olarak görünüyorsa bizce hiçbir mahsuru yoktur.

Abdülhamit Han'ın seveni kadar sevmeyeni de vardır. Abdülhamit'i Ermeni çeteciler sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Madem tarihi bilmezler o halde ne diye gerçeğe kara çalmaya kalkarlar. Gafiller ne istiyorlar tarihimizden. Bilmedikleri, bilemeyecekleri büyüklerimizi hangi bilgi ya da belgelerle itham ederler.

Biz ecdadımıza dil uzattırmayız, tarihimize laf ettirmeyiz, devşirmelere akıllarını başlarına devşirmelerini tavsiye ederiz. Sudan sebeplerle karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir. Atatürk, Ankara ise Abdülhamid Han İstanbul'dur. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün. Dedelerimize hakaret edenler zillettedir. Atatürk'ü seven Abdülhamid'i de sever. Birisini diğerinden üstün tutan bataktadır. Geçmişte yaşamış her kim varsa duygularımızla değil, bugünün ölçüleriyle değil kendi zamanlarının şartlarıyla değerlendirmeliyiz. Muhterem büyüklerimizi, büyük ceddimizi anıyorum, Rabbim her birisinden razı olsun diyorum.

"İKİNCİ KANDİL DAĞI İSVEÇ'TİR"

NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAN AYRILIĞI BİLE GÜNDEME GELMELİDİR"

Alsınlar İsveç ve Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Kendi kararımızı tayin edecek kadar cesuruz. Türkiye'nin NATO'dan ayrılığı bile gündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin.

"MİÇOTAKİS DEDELERİ GİBİ SİNSİDİR"

Batı'nın piyonluğuna dönüşmesi çok acı. Türkiye'yi siyasi emellerine alet edecek kadar iki yüzlüdür. Dedeleri gibi sinsidir. Namerttir. .