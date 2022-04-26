Bahçeli: TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin kanun teklifine sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. HDP'li Garo Paylan'ın TBMM'ye verdiği "1915 olaylarının soykırım olarak tanınması" teklifine çok sert tepki gösteren Bahçeli, "Kanun teklifi olarak hazırlanması, Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum, TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir" dedi.

MHP lideri ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına da tepki göstererek, "Hükümsüzdür ve kınanmayı hak etmektedir. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler sadece kuru gürültüdür. Türk Milleti'nin insanlığa karşı soykırım suçu işlemiş, ezik, lekeli, yaralı millet konumuna düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi, terör örgütlerinin kanlı suikastlarıyla köşeye sıkıştırılması artık hayaldir. Bilhassa Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. Askerimizin dilinden düşmeyen "Kızıl Elma'ya kadar varız" sözü bugün tekrar ete kemiğe bürünmüştür. Türk Milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Bu meselenin bir başka yolu yoktur. Pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar bedelini çok acıklı, ağır şekilde ödeyeceklerdir.

Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa, meşru hedef orasıdır, hepsinin sonu gelmiştir. Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı alanlarda varlığını hala sürdürmesi üzerine 17 Nisan 2022'de Pençe Kilit Harekatı başlatılmıştır. Terör barınakları yerle bir edilmiş, 50'yi aşkın terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşu devletlerimizin sınırlarına saygılı, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terör örgütlerinin kafasına pençe darbesi indirilmiştir. TSK'mız taktik ve operatif anlamda, önleyici, strateji ustalığıyla destan yazmaktadır. İlki 2018 yılının mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı ve tamamlayıcı olan hamle ile terör örgütü komaya sokulmuştur.

Başta terörist Kalkan olmak üzere, terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Bir babayiğidimiz, aslan parçamız, hainleri ümitle temenni ediyorum ki, ya leşini yere serecek, ya başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecekler. Şehirlerimizde eylem hazırlığında kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır. Türk Milleti bu canileri affetmeyecektir. Ne kahramanlarımızı ne de sorulacak hesapları unutmayacağız.

MUHALEFETİN TOPLANTISI

24 Nisan 2022'de 6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye'nin yüksek mücadele anlayışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Milli egemenlik haklarımıza, tarihsel emanetlere bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur? Bunların dilinde şehitlerimize rahmet, teröriste tepki yok. Gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de mayası, mimarı büyük Türk Milleti'dir.

ELEKTRİK KESİNTİSİ TARTIŞMASI

Faturayı 3 ay ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmiştir. Karanlıktan aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Şahsen uyarmıştım, ödemezse elektriğin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Hatta insani destek adına il başkanlarımızın kandil göndermesini talimatlandırmıştım. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Önemli olan sesi duyurmaktı, bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyerek istismar çarkını döndürmekle uğraşıyor. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Alın birini vurun ötekine. Kılıçdaroğlu'nun fatura iddiaları, 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini ileri sürmesi kuyruklu yalandır. Kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Zillet ittifakının trafoları patlak, enerji nakil hatları kopuktur. Kılıçdaroğlu bilsin ki, Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Bizim görüşümüze göre, gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa, asıl karanlık işte o zamandır. Bu karanlığın müdafaası zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. Zillet ittifakı 2023'ün haziran ayında kaybedecek, altına imza attıkları ortak açıklamaları başlarına külah diye geçirirler.

"TBMM GAYRİMÜSLİM AZINLIKLARIN MEYDAN OKUMA YERİ DEĞİLDİR"

TBMM'de HDP'li müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş, anında iade edilmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın ajanı bulunmaktadır. Böylesi bir zelilin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür. Bu kokuşmuş vekilin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ortadadır. Kanun teklifi olarak hazırlanması, Türkiye'yi tahrik etmek için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum, TBMM, gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir.

ABD BAŞKANI BIDEN'A TEPKİ: SÖZLERİ HÜKÜMSÜZDÜR

(ABD Başkanı Biden'ın 1915 sözleri) Hükümsüzdür ve kınanmayı hak etmektedir. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler sadece kuru gürültüdür. Türk Milleti'nin insanlığa karşı soykırım suçu işlemiş, ezik, lekeli, yaralı millet konumuna düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. HDP, PKK'nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesi, paslı silahıdır. Kötünün temincisidir. Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir bağı, alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, ihanet demektir. Bu ASALA hayranlarının, bölücü ve yabancı odağının Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah yakındır. .