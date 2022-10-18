Bahçeli: Soma'yı hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklıdır.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

TTK Amasra Müesssese Müdürlüğü'ne bağlı bir madende meydana gelen patlamada hayatlar sönmüştür. 41 madencimiz bu patlamada son nefesini vermiştir. 5 madencimizin durumu da ağırdır.

İhmal varsa gün yüzüne çıkarılacaktır. Biz de bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve onurlu bir tavırla ilgisi olamaz. Sorumlusu var ise adli ve idari açıdan hesabı sorulacaktır. Aksini düşünmek bile abestir.

SOMA'YI HATIRLATMAK MAKSATLIDIR, HASTALIKLIDIR

Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek, felakete siyasi içerik oluşturmak için el ovuşturan kim varsa dürüst ve iyi niyetli görülmeyecektir. Facianın failleri varsa, tespit edilirse hesabı da sorulacaktır. Amasra'yı konuşurken 8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklıdır. Biz maden ocağından kardeşlerimizin çıkarılmasını beklerken, sosyal medyadan provokasyona heves edenler hem alçak hem ahlaksızdır.

SAYIŞTAY RAPORU AÇIKLAMASI

Sayıştay'ın 2017 ve 2019 raporlarında Amasra bölümlerini servis edenlerin önü, arkası araştırılmalıdır. Sayıştay raporları kazı yapılması risklerine dikkat çekilmiş, önlemler sıralanmış. Denetçiler her şeyi görüyor da müessese çalışanları mı bilmiyor? Böyle bir iddia aklın ve mantığın neresinde yer alacaktır. Denetim fonksiyonun devlet hayatındaki önemini biliyoruz. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesini manidar buluyoruz.

MESELE AMASRA'NIN GÖZYAŞLARINI SİLMEKTİR

Maden ocaklarında gaz içerikleri yüksek değil mi, uyulması gereken kurum için yönergeler bilinmiyor mu? Hangi vicdan sahibi maden ocaklarında felaketlere göz yumabilir? Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır.

Amasra'daki patlama hepimizi yakmıştır. Zillet partilerinin teker teker bu felaketi siyaset malzemesi yaparak gürültü kirliliğine yol açacak olmaları, utanmaz bakışın nerelere kadar tutulduğunu da gösterecektir. Her ihtimal değerlendirilecek. Mesele bundan sonra aynı acılarla karşılaşmamaktır. Mesele güç birliğiyle Amasra'nın gözyaşlarını silmektir.

ON YILLARDIR 2023'ÜN DÜŞÜNÜ KURUYORDUK

Türkiye, eski Türkiye değildir. Nereye ulaşmak istediğimizin bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, nefes alır gibi mücadele ediyoruz. Parti olarak on yıllardır 2023'ün düşünü kuruyorduk. Yüzyılla sözleşmeyi 22 yıl önce yaparak önümüze büyük hedefler koymuştuk. Bütün illerimizi heyecanla dolaştık. Şimdi de köy köy geziyor, davasının onurunu bilmiş dava arkadaşlarımızla siyasi çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

8 SAAT NEREDEYDİN, KİMLERLE GÖRÜŞTÜN

New York'un en işlek caddesine çıkarak ergenler gibi video çekmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na kara çalmaya çalışmak adamlık değildir, mertlik değildir. Zillet İttifakı'nın neresinde doğrunun izi vardır? CHP Genel Başkanı'nın neresi doğrudur?

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerin eline baktığı az çok bellidir. Gazetecileri de atlatarak 8 saat kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını açıklamalıdır. FETÖ'cülerle görüp görüşmediğini açıklamak zorundadır. Türkiye'de bulamadığını ABD'de aramak müflis siyasetçinin son çırpınışıdır.

Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin ardından ABD bileti alan İP'in yolu yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı yapılmıştır. ABD'yi tavaf etmeye başlamışlar. Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. CHP yönetimi virajı alamamış, arabayı devirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı seçecek güç ne AB'dir ne ABD'dir, sadece ve sadece büyük Türk milletidir. CHP yitirdiği iradesini emperyalizmin kanlı siyasetinde bulma çabası içindedir.

AB'NİN TÜRKİYE RAPORU

AB Komisyonu'nun terörle mücadelemize yönelik haksız ithamlarını reddediyoruz. Rum ve Yunan tezlerini sahiplenen bakış açısını reddediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında AB yaptırımlarına Türkiye'nin katılmamasını eleştiren ucuz yaklaşımı reddediyoruz. 2022 Türkiye raporunu gıyaben yırtıp muhataplarının başına külah olarak geçiriyoruz.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASI

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı. Halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olanlara ceza vermenin neresi yanlıştır?

Bu son yasama yılında milletimizin her derdiyle dertlenip çözüm yolları açacağız, haklı talepleri karşılayacağız. Basın kanunu AK Parti ve MHP'nin mücadelesiyle yasalaşmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum.

Zillet ittifakı 29'uncu maddeyi terörize ederek, sabote etmeye kalkışmıştır. Halk arasında endişe, korku yaratanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır. Yanlış bilgiyi yayanlara karşı tutum alınması neresi zulümdür.

CHP'li bir vekil Genel Kurul'da çekiçle telefon kırmıştır. Çekiç suç unsuru değil midir? Kaleşnikoftan ne farkı vardır? Biz bunlara sessiz kalamayız, seyirci olamayız.

Yasayla korku ve baskı iklimi artacakmış. Muhalefetin sesi kısılmak istenmiş. Ucube bir başyapıtmış. Hak ve hürriyete pranga vuracakmış. Bu iddiaların tamamı palavra, aldatmadır. Yalancıların sızlanmasıdır. Nasıl olsa yalan haber yayamayacaklar dertleri bundandır. Yalan habere bel bağlamayanlar bundan rahatsız olmaz. Devletin, bölünmez bütünlüğünü savunan hiç kimse bu yasaya dudak bükmez.

Dezenformasyon yasası rezaletin sosyal medya ayağına kilit vurmuştur. Mahşeri vicdan oh be demiştir."