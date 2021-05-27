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Bahçeli: Muhaliflerin senaryolarına prim vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız' ifadelerini kullandı.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 17:40:04
Bahçeli: Muhaliflerin senaryolarına prim vermeyeceğiz

Bahçeli, "Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır" dedi.

MHP lideri, "Hiçbir dava arkadaşım muhaliflerin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir" diye ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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