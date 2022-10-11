Bahçeli: Kılıçdaroğlu, ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Türkiye'de mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu'nun hevesi başka. CHP'nin kanun teklifi baştan savmadır, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir

Başörtüsü konusunu yasal değil anayasal güvenceye almak istiyorsanız, dürüstseniz gereğini yapın.

Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır ve bunlar karşılanmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir.

Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.

Alevilik rant aracı olarak görülmemelidir. Aleviliği siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemelidir.

ABD ve Avrupa'nın inatçı faiz artırımları, gıda ve enerji darboğazları sıkıntılı sürece işarettir. Kuzey Akım 1 ve 2'deki sızıntılar kargaşaya yeni bir boyut kattı. Enerji güvenliğinin dört ayağı var, enerji kaynağı mevcudiyeti, erişim, uygun maliyeti ve kabul edilebilirliğidir. Bunlardan biri yoksa enerji güvenilirliğinden bahsedilemez.

Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yapılan saldırıların ağır maliyetleri olacağı şüphesizdir. Yunanistan'a enerji taşıyan hat, TANAP'tır. Bu ülkenin Türkiye'ye parmak sallamaktan uzak durması, enerji güvenliği açısından lehine olacaktır.

Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu ileri süren İYİ Parti Genel Başkanı'nın politika bilmesi söz konusu değildir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta taraf tutan zillet ittifakının iradesiz politikalar rehin düştüğü açıktır.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye, barışın tarafındadır.

Türkiye'yi zillet ittifakı yönetiyor olsaydı, ABD'nin ileri karakolu olmaya ne kadar hevesli oldukları görülür ve ortaya çıkardı.

Biden, nükleer savaş riskinin 1962 Küba krizinden bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladı. Hatta dedi ki, dünya Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalır dedi. Bu skandal açıklama etkisi altına aldı dünyayı. Biden'ın beyni sulansa da, Armageddon tehlikesini gündeme taşıması tesadüf değildir. Biden'ın açıklamasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'in nükleer saldırıya hazırlandığını duyurdu. Dünya artık barışçıl çaba ile tehlikeli ortamdan çıkmalıdır.

Kılıçdaroğlu'nun gelişmelerin gölgesinde ABD'ye gitmesi talihsizlik, densizlik ve düşüncesizliktir. Gerekçe bilimsel gelişmelere yönelik fikir alışverişiymiş. Cumhuriyetin ikinci yüzyıl vizyonunu en parlak beyinlerle tartışacaklarmış. Utanın, parlak beyin arıyorsanız milletimizin evlatlarına bakın. Muhtaç olduğunuz kudreti damarlarınızda arayın.

Kılıçdaroğlu, ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir. .