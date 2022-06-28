Bahçeli: İdam ile ilgili kanun teklifi gelirse seve seve destek oluruz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, idam cezasının tartışılması gerektiğinin altını çizdi ve 'Gereğini yapamazsak, merhume Emine Bulut'a katilinin haksız indirimiyle adeta taltif edildiği Pınar Gültekin'e ilahi hesap günü gelip çattığında ne diyeceğiz?' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Millet İttifakı'nın havlu atacağı günler yakındır.

Polemik yapan zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız.

Erdoğan'ın adaylığı meşrudur ve yasaldır. 2023 sayın cumhurbaşkanımız tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir.

Aşırı yağışlar elbette hayatın olağan akışını etkilemektedir. Dün Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu'da görülen sağanaklar üzücü gelişmelere yol açtı.

Ormanlarımız milli servetimizdir. Yeşile düşman kesilenler dönem dönem canımızı da yakmaktadır. Ormana kastedenler vatana kastetmişlerdir. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan yangından zarar gördü. Sabotaj ve saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Ağaçlarımızı yakanların hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Bu vatan düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacak? Anayasa gereği hükmünce, ormanı yakmak amacıyla işlenen suçların genel af kapsamına alınmayacağı açıktır. İdam cezasını tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Kanun teklifi gelirse seve seve destek oluruz. Kadın cinayetlerini de kapsayacak genişlikte olmasını bekliyorum.

Gereğini yapamazsak, merhume Emine Bulut'a katilinin haksız indirimiyle adeta taltif edildiği Pınar Gültekin'e ilahi hesap günü gelip çattığında ne diyeceğiz?

Sayın Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nereden biliyorsun? Yangın ihbarını alıp da ilgili kuruma iletmediysen suçlusun.

ABD Çin'e karşı Asya Pasifik'te mevzi tahkimi yapıyor. Eş zamanlı olarak dünya coğrafyasının farklı yerlerinde çatışmalar sertleşmekte.

Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'deki pozisyonunu güçlendirmek için Rusya'nın tecridini Türkiye'yi de içine alacak şekilde yayma çabasında. Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü tanınırken, Türkiye'nin haksızlığa uğraması mesnetsiz iddia ile suçlanması iki yüzlülüktür. AB'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki dayatmalara sözcülük yapması, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geren bir sorumsuzluktur.

Özellikle İsveç bugüne kadar Türkiye'nin eleştirdiği konularda somut adım atmadı. MHP olarak İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına kalın bir çizgi çekmeden NATO'ya üye olmalarına karşıyız ve karşı duracağız.

Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110'uncu yılında, İslam Sempozyumu'nda ne işi vardır? Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir. Sözüm Türk Ocakları'nın üç beş yöneticisinedir. Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun İslam Sempozyumu'nda Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız? O salondan Ziya Gökalp, Erol Güngör yerine Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasını içinize nasıl sindirdiniz? Ben çok üzüldüm dalıp dalıp uzaklara gittim.