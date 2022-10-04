Bahçeli: EYT'lilerin mağduriyetini yıl bitmeden çözeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EYT'lilerin mağduriyetini bu yıl bitmeden çözüme kavuşturacağız.

Köylerde olacağız hasret yangınını birlikte söndüreceğiz.

MHP, Türkiye'nin son siperidir. MHP, Türk milletinin ruh köküdür. Anketler şunu bunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Biz milletimize bakarız.

Ülkeler arası irtibat ağları darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır.

Terörün ablukası, ekonomik operasyonlar, diplomatik gerilimler çözülmeyi bekleyen sorunlardır.

İran'da 13 Eylül 2022'de bir genç kızın baş örtüsünü doğru bağlamamasından dolayı gözaltına alınması ve şiddet olayı, isyan noktasına ulaştı. Toplumsal gösteriler dış etkilerle farklı bir boyut kazandı. Temennimiz İran'da istikrar ortamının hakim olmasıdır.

Yunanistan gayri askeri statüdeki adalara askeri araç sevk etti. Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Yunanistan'ın egemenlik iddiaları haksız ve hukuksuzdur.

Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız.

Emperyalizmin 'Miço'su bunu asla aklından çıkarmamalıdır. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Yalnız değiliz.

Putin, ilhak kararlarını açıkladı. Bu gelişme çok tehlikeli sonuçlara kapı açacaktır. Ukrayna'nın topraklarına yönelik bölücü operasyonları desteklemiyoruz.

Rusya'nın ilhak kararı, uluslararası dengeyi uçuruma çekme ihtimali taşımaktadır. Türkiye haklı tepkisini göstermiştir ve ilhak kararını reddetmiştir.

İkinci tur görüşmelere başlayan zillet partilerinin görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Acizler koalisyonu sarpa sarmıştır. Her birinin gündemi farklı, şimdiden koltuk kavgasına tutuştular. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Adayları, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacakmış. Hele bir adayınızı açıklayın. Kılıçdaroğlu'nun yüreği yetiyorsa aday olsun. HDP ile masa altında el ele tutuşan iki yüzlülerin itibarı sıfırdır. CHP demek HDP demektir. HDP demek PKK demektir, cinayet demektir.

Kılıçdaroğlu Mersin'deki terörist için, DNA testi istedi. Kılıçdaroğlu sen kimin yanındasın? .