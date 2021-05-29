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Bahçeli duyurdu: Azeraycan'dan MHP'nin okul projesine ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın Şuşa şehrine yapmayı planladıkları okul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 17:27:21
Bahçeli duyurdu: Azeraycan'dan MHP'nin okul projesine ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımıyla Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle 9 derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini anımsattı.

Bahçeli, bu kapsamda projelerini hazırlayıp, kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir. Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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