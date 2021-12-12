Bahçeli duyurdu: ‘Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce başkanlığını üstleneceğini açıkladığı 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademesi Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu.

Bahçeli dün vakfın kuruluşunu sosyal medya hesabından ilan etti.

Bahçeli şunları kaydetti:

ÖNCÜ VE ÖRNEK: Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haizdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş liderdir.

LEKE DÜŞÜRÜLMEDİ: Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır. Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir.

TARİHİ ADIM: Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.

MÜSADE EDİLMEYECEK: Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir.

SİYASİ MİRAS SAHİBİ MHP: Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun siyasi mirası ve fikri sahibi MHP'dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.