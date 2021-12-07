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Bahçeli'den ''yeni Türkeş Vakfı'' açıklaması: Başkanı ben olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak.” dedi.

2 Saat Önce
2021-12-07 07:57:56
Bahçeli'den ''yeni Türkeş Vakfı'' açıklaması: Başkanı ben olacağım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi ile soruya cevap verdi. Bahçeli, Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'na ilişkin soru üzerine, “Alpaslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım. Hayırlı olsun” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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