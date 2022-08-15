Bahçeli’den Türkiye-Suriye görüşmelerine destek: Kimsenin rahatsız olmasına gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ile temasların gerçekleştiğini açıklamasının ardından Devlet Bahçeli de bu adımların isabetli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejimiyle istihbaratlar arasında geçmişte görüşmeler olduğunu söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra görüşmelerde kesintiler olup şimdi tekrar başladığını belirterek "Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı." İfadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'den süreç için izlenen yol haritasına destek geldi.

"Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir." diyen MHP Lideri Bahçeli, Türkiye ve Suriye arasında yapılan görüşmeler için şunları söyledi;

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN SÖZLERİ GÜÇLÜ BİR NEFESTİR"

Bu ülkede yaşayan hiç kimse, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun ülkemizin ötekisi veya hasmı değildir. Hepsi kardeşimizdir, aramızda tarihe, kültüre ve inanca dayanan kuvvetli bağlar vardır.

Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur.

Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir.

TÜM KOMŞULARIMIZLA NORMALLEŞMEK ARZUMUZDUR

2023'e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur.

Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın bize söylediği; çatışarak değil kucaklaşarak yaşamanın tek seçenek olduğudur.

Bunu başaracak tek siyasi irade de Cumhur İttifakı'dır. Gerisi sadece fasa fisodur, fuzuli ezberdir, gürültü kirliliğidir."

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