Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Mertsen çık söyle, aday mısın değil misin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

MHP lideri Bahçeli, "Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımız altında paspastır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Sahte anketlere hiç takılmıyoruz.

Sipariş kamuoyu araştırmalarıyla itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler biz yok sayacaksanız, bizler daha çok var olacağız. Günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten

Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, hiç önemli değil. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı aldılarsa onun tatbik etsinler. Biri değil, alayı birden üzerimize gelsin. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımız altında paspastır.

Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim.

Sahtekarların fermanı olan anketlere itibar etmeyin.

Ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Masalara yüz sürmeyiz, milletimize kulak veririz.

Cumhur fazilet ve feragatiyle sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, MHP'yi mükâfatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Fırsatçıların tespiti yapılarak hak ettikleri cezaları almaları sağlanacaktır.

Vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir.

Vatandaşımızın cebine göz dikenler hesap verecekler.

Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir. Fahiş oynaklıkların ekonomik temeli yoktur.

Şu anda küresel ekonomi, enflasyon artışından dolayı, gıda ve enerji arz güvenliğinin riske girmesinden dolayı sınavdan geçiyor. Ekonomik sorunların önemli kısmı küresel bağlantılı.

Fiyat artışı konusunda ajan provokatör gibi faaliyette olanların lekeli varlığı da inkar edilemez seviyede. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır.

Hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye ulaşacak olması sevindirici bir gelişmedir. Nihayetinde acil bir ihtiyaç karşılandı.

Terörün hudutlarımızda tutulması, Allah'ın inayetiyle başarılı olamayacak.

Bölücü teröre destek veren hiçbir ülke ittifak kültüründen bahsedemez.

İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl evet diyelim?

'Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır.

Ege'de boğulmak isteyen karşımıza çıksın.

CHP'nin gündemi bambaşka. Devam üç maymunu oynuyor. Kılıçdaroğlu kimin hesabına çalışıyor? Ülkemizin en kritik döneminde CHP kayıptır. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacak. Zillet İttifakı'nın seçim güvenliği çağrısı, tam bir pişkinliktir. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri tartışma konusudur. Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, aday mısın değil misin? Neden susuyorsun? Neyi bekliyorsun? .