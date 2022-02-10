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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

MHP lideri Bahçeli, 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Kılıçdaroğlu faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir' diyen Bahçeli, bu adımı 'bir isyan denemesi' olarak yorumladı.

3 Saat Önce
2022-02-10 18:19:51
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adımına "Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir" diyen Bahçeli, "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir" sözleriyle tepki gösterdi.

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Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.

Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.

Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur." .

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