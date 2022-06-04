Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''Demirtaş'' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu programında konuştu. Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş sözleri üzerinden tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Hayatsız siyaset boş bir levha, siyasetsiz hayat temelsiz bir binadır. İkisi de birbiri ile iç içedir. Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Samimiyet sınavını vermemiş bir siyaset biçimi gerçek manada siyaset değildir.

Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur. Kendi kendini yiyip bitiren organizma neyse, tek kelimeyle odur ve aynısıdır. Meziyet ve inanç sahibi insanlar ürettikleri değerlerle hatırlanır, hürmetle yad edilirler. Müfterilerin, ihanetle ağız birliği yapanların milletimizin ne bugününde ne de geleceğinde söz ve yetki sahibi olması düşünülemez. Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil, millete hizmetin onuru ve omuz başıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Hainden siyasetçi olamaz, gerçek bir siyasetçiden hain çıkamaz. Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, saklanma ve palazlanma sahası kalamaz. Teröriste destek veren, terörün izinden giden, polisimize saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan kim varsa, adaletin ve hukukun konusudur. Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı söylesin, şerefli bir tavır mıdır? Teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi, hukuk ilkeleri ile nasıl tarif edilecektir.

Karamsarlık aşılamaları, kötümserlik yaymaları kesinlikle tutmayacaktır.