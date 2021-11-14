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TIMETURK / POLİTİKA / Bahçeli'den Erdoğan'a ''Türk Dünyası Haritalı'' tebrik

Bahçeli'den Erdoğan'a ''Türk Dünyası Haritalı'' tebrik

MHP Genel Başkan Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

3 Saat Önce
2021-11-14 08:40:30
Bahçeli'den Erdoğan'a ''Türk Dünyası Haritalı'' tebrik

MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı'na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye'yi temsilen Aksakallılar Konseyi'ne atanan Sayın Binali Yıldırım'ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır."

HARİTAYI ÖZEL OLARAK TASARLADI

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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