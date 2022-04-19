Bahçeli: Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yok

Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri, "Milli bekamızın tarihsel sürekliliğini canlı tutmak, kültürel zenginliği titizlikle korumak başlıca görevimiz" derken, "Sığınmacı sorununu soğukkanlı kavramanın, milli çıkarlarımıza muvafık halde analiz etmek mecburiyetindeyiz. Biz demografik istikbalimizi, egemenlik haklarımızı düşünmek, dert etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Hepinizin dikkatini çekiyorum. Duygusallıkların tetiklediği öfke ve nefret çukurları, buna refakat edilmesi feci sonuçlara kapı aralayacaktır" dedi. Bahçeli asayişi bozanların derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtirken, "Önümüzdeki bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine gerek yoktur" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Halen yeryüzünde toplam insan nüfusunun yüzde 50'ye yakını kapanmaz uçurumun bulunduğu ülkelerdedir. 10 kişiden birisi temiz içme suyuna ulaşmaktan, 12-15 yaşındaki her 6 çocuktan birisi okula gitmekten mahrumdur. Birbirimizle ilgili ne kadar kaygı duyarsak, aynı oranda insan olmanın faziletine mazhar olabiliriz. Küresel enflasyon her ülkenin ortak sorunudur. Fiyat artışları, ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığındaki konjonktürel sıçrayışlar, salgın ve Ukrayna kriziyle karmaşıklaşan bir vakadır. Ülkemize güvenerek enflasyon canavarının başının ezileceği günleri de çok yakında görmemiz mümkün olacaktır.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ülkelerindeki savaş, açlık, hastalık ve istikrarsızlıktan dolayı yerinden yurdundan kopup Akdeniz ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen, boğuldu. Sahillere vuran cansız bedenler, sınırlarına dayandığı ülkelerin güç gösterisine maruz kalan biçare insanlar hepimizin yürek sızısıdır. Dünyada bir yerden başka bir yere hareket halinde olan göçmen sayısı 300 milyona yaklaşmıştır. Savaş, çatışma ve zulümden kaçan mülteci sayısı da dünya çağında 80 milyonu aşmıştır. Beşeriyet çok ciddi bir sorunla yüz yüze kalmıştır. Bu sorun ya eşgüdüm halinde çözülecek ya da gelecekte, öngörülemeyen ölümcül gelişmelere meydan açılacaktır.

Milli bekamızın tarihsel sürekliliğini canlı tutmak, kültürel zenginliği titizlikle korumak başlıca görevimiz. Bize göre Türkiye'nin bekası, düzensiz göçlerin akıbeti ile ve kontrol dışı akımı ile yakından ve ters orantısıyla bağlantılıdır. Bu sorunun el birliği ile, provokasyon ortamını beslemeden, akılcı, adilane, insani stratejilerle çözmek milli bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir. Türk Milleti, Suriyeli sığınmacılara kapısını sonuna kadar açmıştır. İnkarı mümkün olmayan müştereklerimiz bulunan sığınmacıların geçici koruma ile güvenceye alınması insani bir muameledir. Türk Milleti beklenen, istenen, sevilen, özlenen, yolu gözlenen muhteşem bir beşeri kudretin adıdır.

Ekmeğimizin azlığına çokluğuna bakılmadan soframız açılmıştır. Bir yıldız ne kadar büyükse, o kadar sıcak ve parlak olur. Türk Milleti, medeniyetler ve milletler gökyüzünde sıcaklığı ile şan almış Süheyl Yıldızı'dır.

"NÜFUS YAPISI" VURGUSU

Sığınmacı sorununu soğukkanlı kavramanın, milli çıkarlarımıza muvafık halde analiz etmek mecburiyetindeyiz. Biz demografik istikbalimizi, egemenlik haklarımızı düşünmek, dert etmek zorundayız. Nüfus yapısının nasıl olacağını, risklerin nesnel boyutunu bütün yönleriyle hesabını yapmak durumundayız. Gecikemeyiz, geride kalamayız, ağırdan alamayız. Biz yalnızca bu döneme değil, geleceğin Türk varlığına, Türk coğrafyasının her köşesine karşı da maddi ve manevi sorumluluklar taşıyoruz. Bizden sonrakilere kuşku duyacakları, kendi ülkelerinde garip olacakları bir vatan coğrafyası asla bırakamayız.

"FECİ SONUÇLARA KAPI ARALAR" UYARISI

Türklük ne bugün ne de gelecekte öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacaktır. Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu, gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak irade ile Türkiye'nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz. Son günlerde ülkemizde geçici statü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane eden gönüllü provokatörlerin devrede olduğu net görülmektedir. Hepinizin dikkatini çekiyorum. Duygusallıkların tetiklediği öfke ve nefret çukurları, buna refakat edilmesi feci sonuçlara kapı aralayacaktır.

"ASAYİŞİ KİM BOZUYORSA DERHAL SINIR DIŞI EDİLMELİLER"

Bağcılar'da bir densizin sokak ortasında sandalye koyarak oturması dahi, kor halindeki gerginliği tırmandırmıştır. Ankara Altındağ'da yaşananların toz bulutu dağılmış değildir. Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal, gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim irade Türk Milleti'dir. Huzur bozucu fiillerin failleri yaptıklarının bedelini misliyle ödemeli. Bugüne kadar hükümet tavizsiz bir tutum sergilemiştir. Neden sessizsiniz diyen kim varsa ya cahil ya da gelişmeleri okuma özrü çeken zavallılardır.

"BAYRAMDA ÜLKELERİNE GİDEN SURİYELİLERİN GERİ DÖNMELERİNE GEREK YOKTUR"

Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Mutlak suretle önüne geçilmeli, yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıları, sabahtan akşama ülkelerine göndermek hem doğru hem de mümkün değildir. Uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarımız vardır. Ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz, güvenli şekilde uğurlamak da bizim asıl önceliğimizdir. Misafirin ve misafirliği süresi sınırlıdır. Türk Milleti'nin mevcut nüfus dokusunun sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Önümüzdeki bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine gerek yoktur.

"TÜRKİYE TERÖRÜN BELİNİ KIRACAKTIR"

Biden'ın boşluğa uzattığı el teröristler tarafından uzaktan da olsa hem tutulmuş hem öpülmüştür. Türkiye, terörün belini kıracak, teröristleri de doğduklarına pişman edecektir. Düşmana yardım ve yataklı yapanlar, bizim dostumuz da ittifakımız da olamaz. Pençe Kilit Harekatı'nı yürekten destekliyoruz. Önceden belirlenmiş terörist hedefler başarıyla vurulmuştur. Türk Milleti'nin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını kopartacaktır. Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Üsteğmenimiz Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. 2023 yılında Türkiye terör melanetinden kurtulacaktır. Günü geldiğinde ABD'nin gözetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemelerine yaka paça çıkarılacak, ihanetin hesabını birer birer verecektir.

"KÜSURAT PARTİLERİ NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDI"

Küsurat partileri ne yapacaklarını şaşırdı. Evdeki hesapları çarşıya uymuyor. HDP'nin eş başkanının itirafı, 7 partinin birlikte hareketini netleştirmiştir. PKK, zillet ittifakının demiri, FETÖ çimentosu, iç ve dış cephe temel taşıdır. 6+1 formatındaki şaibeli masa çatlamıştır. Liste savaşları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır. Kılıçdaroğlu, 8 seçenekli çalışma yaptırdığını açıklamış. Değil 8, 18 de olsa, 28 de olsa, altın günleri de yapsalar, medyumlara müracaat edip hal çaresi de arasalar nafiledir.

Biz zillet değiliz, Türk Milleti'nin kendisiyiz. Hedeflerimiz belli, geldiğimiz yer bellidir. Mayamız belli, sütümüz lekesiz, hamurumuz katkısızdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin zırhıdır. Zillet ittifakı adayını bile bulamamıştır. Bitmiş bir savaşı, sanki kayıp askerleri gibi ne yaptıkları belirsizdir. Zillet ittifakı bulmaca içinde bulmacadır. Medya ayakları da adaylar hakkında gün aşırı spekülasyon yapmaktadır. Tüm TV ve gazetelerde ne kadar yorumcu varsa, aday o mu bu mu olsun tartışmaları ile milletimizi oyalamaktadır. Zillet ittifakına sesleniyorum. Kimi çıkarırsanız çıkarın mutlak son değişmeyecektir. .