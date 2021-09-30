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TIMETURK / POLİTİKA / “Bağımlılık yapmasın diye makam koltuğunu depoya kaldırdım”

“Bağımlılık yapmasın diye makam koltuğunu depoya kaldırdım”

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinin Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, 2 yıldır makam koltuğu yerine sandalyede oturarak görev yapıyor.

16 Dakika Önce
2021-09-30 18:59:38
“Bağımlılık yapmasın diye makam koltuğunu depoya kaldırdım”

Bozdemir, "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bir oturan bir daha o koltuğu terk edemiyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım” dedi.

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2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilen, ardından CHP'ye geçen Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, göreve geldikten sonra makam koltuğunu kaldırıp yerine sandalye koydu. Başkan Bozdemir, koltuk sevdalısı biri olmadığını ve bu nedenle 2 yıldır sandalyeye oturarak görev yaptığını söyledi. Bozdemir, "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bir oturan bir daha o koltuğu terk edemiyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım. Yerine mütevazı bir sandalye, üzerine bir de minder koydum ve orada oturarak görevimi yapmaya çalışıyorum" dedi.

Sadece koltuk alışkanlığını değil, başka alışkanlıkları da terk ettiğini ifade eden Bozdemir, "Örneğin, benim kapım sürekli açıktır. Herhangi bir nedenle gelen bir vatandaşımız doğrudan içeri girebilir. Çünkü sekreterim de yoktur. Ziyaretçimizin özel bir konusu varsa, o zaman kapıyı kapatırım. Bunun haricinde ziyaretçilerime kapım her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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