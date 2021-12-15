''BAE'yle ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz' dedi.

Resmi ziyaret amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

Twitter üzerinden görüşmelere dair paylaşımda bulunan Çavuşoğlu "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.