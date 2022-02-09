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Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var

11 milletvekilinin istifa edip ara seçimin yolunun açılması yönündeki tartışmayı da değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemizin ara seçime değil, mümkün olan en kısa zamanda bir genel seçime ihtiyacı var' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-09 13:49:13
Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

Babacan 12 Şubat Cumartesi günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yapılacak 6 liderin katılacağı yemekle ilgili, “Cumartesi günkü toplantı şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarımızın gelmiş olduğu noktanın bir teyidi ve bundan sonraki sürecin istişaresi ile ilgili bir toplantı olacak. Umarız ki verimli olur, ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurur” dedi.

'ÜLKEMİZİN ARA SEÇİME DEĞİL, GENEL SEÇİME İHTİYACI VAR'

11 milletvekilinin istifa edip ara seçimin yolunun açılması yönündeki tartışmayı da değerlendiren Babacan, “Ülkemizin ara seçime değil, mümkün olan en kısa zamanda bir genel seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda ülkenin her alanda sorunları büyüyor. Ara seçimden ziyade bir genel seçimin bu ülkenin sorunlarına çözüm olabileceğine inanıyoruz” dedi.

'VATANDAŞ, 'ARTIK BU SENİN SON DÖNEMİN' DİYECEKTİR'

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci dönemini tamamladığı, üçüncü kez aday olamayacağıyla ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

“Hukukçuların kahir ekseriyeti cumhurbaşkanının şu an ikinci döneminde olduğunu söylüyor. Aksini söyleyen hukukçu sayısı çok az. Bu bir itiraz konusu olur, YSK'ya giderse YSK'nın bu konuda Sayın Erdoğan'ı kırmayacağını bekleriz. Çünkü bugüne kadar alınan kararlara baktığımızda -İstanbul seçimleri ve 2018 seçimleriyle ilgili bazı kararlar- maalesef YSK'nın vicdanlarda yer bulmayan, kabul görmeyen pek çok kararına şahit olduk. Ancak anayasada bir hüküm var. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis seçim kararı alır da ülkeyi seçime götürürse o zaman bir dönem daha hak oluşuyor. Haziran değil Mayıs 2023'te yapılacak seçim bile o teknik gerekliliği yerine getirebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bunu bugün için çok faydalı bir tartışma olarak görmüyoruz. Bu konuda bir hukuk tartışması olabilir fakat siyasi perspektiften baktığımızda Sayın Erdoğan'ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan vatandaşlarımızdır, seçmendir. Bunu böyle tartışmalı hukuk yollarıyla engelleme, -bir siyasi değerlendirme olarak bunu söylüyorum- bunu çok iyi bir yöntem olarak görmüyoruz açıkçası. Zaten seçim günü geldiğinde vatandaşımız söyleyeceğini söyleyecektir. Seçim günü geldiğinde vatandaşımız ‘Artık bu senin son dönemin, müsait bir yerde iniyorsun' diyecektir. Biz bunu bekliyoruz.” .

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