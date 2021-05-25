Babacan: Ülkemizi suç örgütleri arasında bölüştürenlerin hevesini kursaklarında bırakacağız

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genelinde açıklamayla gündemi değerlendirdi. Cumhurbaskanı Erdoğan'ı tutumunu açıklamaya ve hesap ekonomiyi artıran Babacan, Meclis'te derhal bir soruşturma komisyonu hakkında bilgi verdi.

Babacan şu ifade ifadeleri:

'Sayın Erdoğan, derhal milletin karşısına çıkın ve hesap verin'

“Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Onun hakkında tek yetkili olmayı çok istediniz. Bu, tek 'hesap verme' makamında olmaktır. Ortaya "bu vahim tablonun tek bir nihai sorumlusu vardır, o da sizsiniz! Derhal sizi o makama getiren milletin karşısına çıkın ve hesap verin. Çıkın görüşünüzü, görüşünüzü ortaya koyun. Ya atadığınız bakanınıza, görev verdiğiniz parti yöneticilerinize sahip çıkın ya da bu insanları yargının işini rahat yapmasını sağlayın. ”

'Yargıyı baskı altına utanmadan' yargı gereğini yapsın 'diyorlar'

“Bu suç örgütlerinin oyun dünyasına çeviren, onlara her türlü ülkeyi tanıyıp ülkeyi korku egemenliğine hapseden yöneticileri hak etmiyoruz. Hukuku hiçe sayıp, tüm yargı mekanizmasını baskı altına aldıktan sonra alıp da utanmadan, sıkılmadan, yüzü dahi kızarmadan 'yargı gereğini yapsın' diyerek adeta darı dalga geçen zihniyeti hak etmiyoruz. "

'90'lara safra rahmet okutuyorsunuz'

“Evde, sokakta, onun köşe başında bu vahim iddialar konuşuluyor fakat onun öteleme yapma gereği duyan Cumhurbaşkanı tek bir kelime dahi etmiyor. Tek bir savcı dahi soruşturma başlatmıyor. Daha evvel 'Ülkemizi 90'ların karanlığına son sürat götürüyorsunuz' demiştim. Siz bugün 90'lara safra rahmet okutuyorsunuz. ”

'Suç örgütleriyle aynı çuvala girenlerin yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz'

"Hukukun demek olduğunu ve bunun sonuçlarını hesap hesap edemeyen ferasetsiz insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütleriyle aynı çuvala girmiş olanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Suç örgütlerinden, mafyadan medet uman ve toplumu baskı altına almak için bu hukuk dışı yapılara ahlaki, adaletten nasibini almamış insanların yönettiği bir ülke olmayı hak etmiyoruz. "

'Devletin bekası söylemine sığınarak aklımızla alay ediyorlar'

“Yazılı bir demokraside sadece bir tanesi bile hükümetleri sallamaya yetecek kadar vahim olan iddialar önüne geçmek saçılıyor. Fakat ülkeyi yönetenler ya sessiz kalmayı tercih ediyorlar ya da her zamanki gibi birtakım ezberlere sığınıp konuyu sulandırmaya çalışıyorlar. Devlet vakarıyla iddialara cevap vermek yerine, devletin bekası insanların aklıyla arkasına sığınarak alay ediyorlar. Her başları sıkıştığında 'dış mihraklar' masalı anlatmanın kâr etmediğini göremeyecek kadar da milletten kopmuş durumdalar. "

'Hukukun katledildiği işlem yapılırlar kurdukları çarpık düzenin esiri olurlar'

Sorun, hukuk devletinin katledilmiş olmasıdır. Sivil toplumun, özgür basının ve ifade özgürlüğünün yok olmasıdır. Tarafsız ve bağımsız yargının ortadan kaldırılmış olması. Adaletin, kurum ve kuruluşların insanlarla doldurulduğu, bir grup insanın hukukun gördüğü bir yerde mafya da olur suç örgütleri de cirit atar. Öyle bir an gelir ki, yönetenlerin de Bunları engellemeye gücü yetmez. Tek kelime edemezler, yorum dahi yapamazlar. Çünkü kurdukları bu çarpık düzenin gün gelir esiri olurlar. "

'Hakikat örgütü liderinin ağzında değil, yürekli bir cumhuriyet savcısının kaleminde aranmalı'

“Vicdan sahibi, ülkesini yedi ona yurttaşımızı ülkesine sahip çıkmaya çağırıyorum. Tüm hukuk ve yargı temsilcilerini ülkemize hep birlikte sahip çıkmak için göreve çağırıyorum. Savcılarımızı göreve çağırıyorum! Bu ülke hakikatleri, bir organize örgütü liderinin ağzından çıkan sözlerde değil, yürekli bir cumhuriyet savcısının kaleminden "iddianamede aramalı."

'Meclis'te derhal bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır'

“Sayın milletvekillerine ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Derhal bir soruşturma komisyonu kurmak ve bu korkunç iddiaların açığa kavuşması için çalışmalara basın. Halk iradesinin temsilcisi olmak, milletin emanetine sahip çıkmak bunu takiben. "

'Bunlar yeniden doğuş öncesi sancılar, yarınlar korkakların değil'

“Bu büyük millet, bu iktidarın işkencesine biraz daha sabredecek ama ilk seçimde milletimiz gereken cevabı yapılacak ve bu iktidarı tarihin çöplüğüne atılacaktır. Daha iyi günler göreceğiz. Yarınlar korkaklara ait değildir. Tüm yaptıkları rezilliklere, iftiralarına, çetelerine rağmen bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. ”

'İktidar ortağının arka bahçesi çetelerin tehditleri bizi yolumuzdan döndürmeyecek'

“Varsın, iktidar ortağının arka bahçesi olan suç örgütlerinin, çetelerin sözcüleri bizi tehdit etsin… Biz; tüm tehditlere rağmen, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Enseyi karartmaya gerek yok. DEVA bir harekettir. DEVA, popülizm yapmaz. Bu büyük değişime önderlik edecek hareketimizi biliyoruz. Daha büyük bir şeye inanıyoruz, darıya düşüyoruz. Siz de inanmak zorundasınız. DEVA Partisi ve tertemiz kadroları bu ülkenin pisliklerini temizleyecek. "

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.