Babacan: Siyasetin dili siyasal şiddete ortam sağlıyor

Dün HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, bu saldırıların iktidarın siyasal şiddeti olumlayan dilinden kaynakladığını söyledi.

Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle ilgili konuşan Babacan, iktidarın suçlayarak, "Siyasetin dili siyasal şiddete ortam sağlıyor" dedi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Isparta merkez ilçe kongresine katılarak açıklamalarda bulundu.

Dün HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırıya ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, bu saldırıların iktidarın siyasal şiddeti olumlayan dilinden kaynakladığını söyledi.

"Hukuku hiçe sayanların ülkemizi nasıl bir bataklığa soktuğunu artık anlıyoruz" diyen Babacan, "Hangi sorundan bahsedersek bahsedelim sorunun kökenine inmek lazım. Sorun kirli siyaset alışkanlığıdır. Sorun basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurulmasıdır. Bu milletin bekası hukukla adaletle sağlanır" dedi.

Ülkede artık şiddetin konuştuğunu ve Türkiye'nin gündüz gözüyle cinayet işlenen bir ülke haline getirildiğini vurgulayan Babacan, "Gazetecilere karşı şiddet, siyasetçilere karşı şiddet. Bu iktidar ülkede siyasal şiddeti yeniden diriltti. Buna ortam sağlayan bir dil var. Siyasetin dili siyasal şiddete ortam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Babacan şöyle devam etti:

Daha geçenlerde bir siyasi partinin Genel Başkanı Rize İkizdere'de şiddet ile karşı karşıya kaldığında ülkenin tüm güvenliğinden sorumlu Cumhurbaşkanı ne dedi? 'Daha bunlar iyi günlerin dedi. Şiddete bir hoşgörü var. İçten içe şiddeti olumlayan bir bakış var. Şiddete iklim sağlayan bir duruş var. Bir ülkede adalet anlayışı bittiyse, hukuk anlayışı bittiyse, Cumhurbaşkanı makamını siyasi rakiplerini bertaraf etmek için siyasi rakiplerini medya yolu ve diğer yollarla güçsüzleştirmek için kullanan bir Cumhurbaşkanı varsa o ülkedeki kurumların hareket alanı daralır. Buradan Sayın Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Derhal siyasal şiddete karşı sağlam bir duruş ortaya koyun. 'Eyy' diyerek ona buna ayar vermeye çalışıyorsunuz. Bir 'Eyy' narası da mafyaya çeteye çekiverin ne olur.



Kaynak: Independent Türkçe

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