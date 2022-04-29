Babacan'ın açıklamasının ardından Gelecek Partisi'nden de seçim kararı!

Gelecek Partili Cuma İçten, DEVA lideri Babacan'ın seçime kendi isim ve logolarıyla girme kararına ilişkin 'İlerleyen süreçte velev ki altılı masa içerisinde bütünlü veya parçalı bir şekilde ittifak olsa dahi o ittifakın içinde Gelecek Partisi logosuyla seçime gireceğiz' dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlere ittifak ile değil kendi adı ve logosuyla gireceklerini açıklamasının ardından Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'den de bir çıkış geldi.

İçten, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçime yönelik sözlerinin yer aldığı bir video paylaşarak seçimlere parti olarak gireceklerini açıklayan ilk partinin kendi partileri olduğunu söyledi.

Artı Gerçek TV'de açıklamalarda bulunan İçten, Gelecek Partisi'nin 2019 Aralık ayında kurulduğunu ve 2020 başında parlamenter sistemle ilgili çalışmalar başlattığını anımsattı.

Altılı masanın parlamenter sisteme geçişle ilgili olduğunu vurgulayan İçten, altı muhalefet partisinin seçime yönelik bir ittifak çalışması olmadığını söyledi. "Biz kurulduğumuz günden beri tek başına iktidar olmakla ilgili bir yol haritası ortaya koyduk" diyen İçten, sözlerine şöyle devam etti:

BİR BAŞKA PARTİNİN LOGOSU ALTINDA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ

"Ne zaman seçim olursa olsun tarihi ne olursa olsun biz seçimlere Gelecek Partisi amblemi olarak gireceğimizi sürekli deklare ettik. Seçime yönelik bir ittifak yapmak gündemde yok. İlerleyen süreçte velev ki altılı masa içerisinde bütünlü veya parçalı bir şekilde ittifak olsa dahi o ittifakın içinde Gelecek Partisi logosuyla seçime gireceğiz.

Belki bazı siyasi partiler yakın zamanda bu açıklamayı yapmış olabilirler. Biz bu altılı masaya oturmadan aylar önce bu duruşu koruduk. Biz Gelecek Partisi olarak bir başka partinin logosu altında seçime girmeyeceğiz. Bizim bu duruşumuz gayet net. Belki ilerleyen süreçlerde altılı masa içerisinde ikili, üçlü ittifaklar olabilir. Zaten şu an bunun gündeme gelmesini de doğru bulmuyoruz, seçim stratejisi açısından."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel seçime tek başına girme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyururken, ardından düzenlediği basın toplantısında neden böyle bir karar alındığını açıkladı.

Babacan, konuşmasında “Hükûmetin kadrolu köşe yazarları, maaşa bağladıkları yorumcular koro halinde bağırmaya başladılar. Neymiş efendim, yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak da anlamını yitirmiş. Kardeşim, bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam” dedikten sonra şunları kaydetti:

"İlan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır.” .