Babacan'dan seçmeli Kürtçe ders kampanyasına destek
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, seçmeli ders olarak Kürtçe dersinin tercih edilmesi çağrısı yaptı.
2022-01-21 09:25:25
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, okullarda Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi kampanyasına destek verdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Seçmeli dersler tercih süresi 7 Şubat'a dek uzatıldı. Hak bilinciyle 2012'de müfredata eklediğimiz Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi için çocukların teşvik edilmesini ve seçmeli Kürtçe dersiyle ilgili kampanyayı destekliyorum. #KurdîHilbijêre #DersaKurdî" dedi.
Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürtçe dersinin seçilmesi çağrısı yapmıştı. .
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