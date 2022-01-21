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Babacan'dan seçmeli Kürtçe ders kampanyasına destek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, seçmeli ders olarak Kürtçe dersinin tercih edilmesi çağrısı yaptı.

1 Saat Önce
2022-01-21 09:25:25
Babacan'dan seçmeli Kürtçe ders kampanyasına destek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, okullarda Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Seçmeli dersler tercih süresi 7 Şubat'a dek uzatıldı. Hak bilinciyle 2012'de müfredata eklediğimiz Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi için çocukların teşvik edilmesini ve seçmeli Kürtçe dersiyle ilgili kampanyayı destekliyorum. #KurdîHilbijêre #DersaKurdî" dedi.

Ekran Resmi 2022-01-21 09.28.09

Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürtçe dersinin seçilmesi çağrısı yapmıştı. .

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