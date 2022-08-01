Babacan'dan iktidara çağrı: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz yapın!
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara reeskont kredilerinin önünün açılması için çağrı yaptı.
2022-08-01 07:58:10
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” notuyla paylaştı.
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