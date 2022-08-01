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Babacan'dan iktidara çağrı: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz yapın!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara reeskont kredilerinin önünün açılması için çağrı yaptı.

4 Saat Önce
2022-08-01 07:58:10
Babacan'dan iktidara çağrı: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz yapın!

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” notuyla paylaştı.

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