Babacan’dan Gezi Davası hamlesi: Mağdur değilim, ismimi çıkarın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, müşteki olarak yer aldığı Gezi Davası'ndan çekilmek için dilekçe verdi.

Haziran 2013'teki Gezi eylemleri sırasında başbakan yardımcısı olan ve davada "müşteki" sıfatıyla yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve dönemin Adalet Bakanı olan DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin; mağduriyetleri olmadığını söyleyerek, mahkemeye dilekçe verdi. Babacan ve Ergin isimlerinin mağdurlar arasından çıkarılmasının talep etti.

Gezi Davası'nda savcılık, dönemin hükümet üyelerinin tamamını mağdur olarak iddianameye yazmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan o dönemin bakanlar kurulu üyeleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin de iddianamede mağdurlar arasında yer alıyordu. Davutoğlu ve Babacan, kendi haberleri olmadan savcılığın isimlerini mağdur olarak yazdığını açıklamıştı. Nisan ayında Gezi Davası'nda mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18 yıl hapis cezası vermişti.

Bu karar büyük tepki geçerken, Gezi tutuklularının aileleri, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a mağdur olmadıklarına yönelik resmi başvuru yapmaları çağrısında bulunmuştu. Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde mahkemeye bir dilekçe göndererek o dönem Gezi olaylarından mağdur olmadığını belirtmiş ve iddianameden isminin çıkartılmasını istemişti.

Ali Babacan ve Sadullah Ergin'in avukatları da dün mahkemeye sunduğu dilekçede mağdur listesinde yer alan isimlerinin iddianameden çıkartılması talep etti. Babacan'ın dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediği ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtildi. .