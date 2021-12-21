Babacan’dan Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: Eski yoksul Türkiye'nin politikaları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın açıkladığı yeni mevduat sistemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Polatlı Ticaret Odası Ekonomik İstişare Toplantısı Basın Açıklaması yapan DEVA Partisi başkanı Ali Babacan pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni finans aracı Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) sonrası kuru düşmesini ve ekonomik durumu değerlendirdi.

Babacan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Kur düşmüş hali bile eylül ayı başındaki seviyeden yüksek. 'Erdoğan konuştu döviz düştü' dedirtmek için kamu bankaları cayır cayır döviz satıyorsa birilerinin bunu açıklaması lazım.

Bu işlem ileriye doğru hazine ve merkez bankasının yükümlülüklerini olağanüstü arttıracak. Hazinenin borcu artacak. Ekonomi ile içli dışlı olmayan herkesin kafası karıştı çünkü ortada bir oyun var.

Bankalarda döviz mevduatı toplam mevduatı yüzde 60'ı oldu. Geriye kalan mevduatın dövizdeki artışa eşitlenmesinin yolu açılmış oldu. Yani TL olarak tutsan da sanki döviz tutuyormuşsun gibi biz sana kazandıracağız diyorlar. Eğer TL'de aldığın faiz aşağıda kalırsa kurdaki farkı biz ödeyeceğiz sana. İlerideki kur artışlarının bedelini hazineye ödetmenin hazırlığını yapmış, önünü açmış durumdalar. Peki hazine bu farkı nereden ödeyecek? Vatandaştan toplanan vergilerle ödenecek. Bu ülkenin tamamen dolarizasyona endekslenmesidir. Her şeyin dövize dönmesi demek.

Erdoğan faizi 5 puan düşürmekle övünüyor ama aynı dönem hazinenin borçlanma faizinin 8 puan yükseldiğinden bahsetmiyor. Yani MB bankalara borç verirken yüzde 14 faiz uyguluyor ama aynı hazine aynı bankadan borç alırken yüzde 25 faiz ödüyor.

Hadi onu da bir talimat ile düşürsün de görelim. Bir ülkenin hazinesi kendi vatandaşından borç alırken başka bir para birimine göre borçlanır mı? Böyle bir şey olur mu? Bu tamamen bankacılığın dövize endeksli çalışması demek bu hangi yerliliğe ve milliliğe sığıyor? Böyle onur kırıcı bir şey olamaz.

"ESKİ YOKSUL TÜRKİYE POLİTİKALARI"

Ekonomi iyileşir mi? Mümkün değil arkadaşlar? Yabancı parayla güven vermeye çalışan bir rejim ayakta kalamaz. Bu ülkenin yarınlarını ipotek altına almaktır, başka bir şey değil. Hükümet 70li 80li yılların kötü uygulamalarını geri getirdi. O yıllarda vardı bunlar. Dövize çevrilebilir mevduat hesapları (DÇM) Dün akşam açıklananlar tam da o uygulamaların tekrarı. Eski yoksul Türkiye'nin politikaları.

"DOĞAN GÖRÜNÜMLÜ ŞAHİN"

Bunu da ambalajlayıp iyi bir şekilde sunuyorlar. yani Doğan görünümlü Şahin olan dönemler.. Bu örtülü bu faiz arttırımından başka bir şey değildir.

İşin özünün düzeltmiyorlar ve bir yanlışı başka yanlışla düzeltmeye çalışıyorlar. Bütün risk hazinenin sırtına yıkılmıştır olan budur. Bundan faydalanacak olan bankada mevduatı olan geliri serveti yüksek olandır.

Öngörülebilir ve güvenilir bir yönetim olup serbest piyasanın kendi dengeleri içinde yönetilmek yerine bu tür uygulamalarla sahte bir rüzgar estirmektir bu. Yeni ekonomik model daha şimdiden iflas etmiştir.

Hukuka uymadan akılla bilimle hareket etmeden dürüst ve liyakatli çalışmadan anlık verilen kararlarla değil ülke bakkal yönetmezsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.