Babacan'dan BTP'nin 6'lı masaya katılma talebine ilk yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan BTP lideri Hüseyin Baş’ın altılı masaya katılma talebiyle ilgili açıklamada bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılma talebiyle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

DEVA lideri, BTP'nin katılım isteğini Avrupa Birliği'ndeki sürece benzetip, “Avrupa Birliği genişleme örneği gibi bir de Brexit örneği de var” ifadelerini kullandı.

T24'ten Murat Sabuncu, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan'ın ifadelerine yer verdi.

“Gelelim Altılı Masa'nın genişleme ihtimaline” diyen Sabuncu, Meral Akşener'in BTP'yi masaya çağırma girişimine. 14 Kasım'daki buluşmanın ev sahibi olduğu için Babacan önce yorum yapmak istemiyor. Önümüzdeki hafta tüm liderleri ziyaret ettiğinde bu konuyu da gündeme getirecek.” İfadelerini kullandı.

Sabuncu, daha sonra Babacan'ın bir benzetme yaparak şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Avrupa Birliği altı ülke ile kuruldu. Sonra genişledi ama genişleme aşama aşama oldu. Teknik aşamalar, siyasi aşamalar. Altılı masa mutabakatla yürüyor. Mutabakat olmazsa altılı masa beşli olur, dörtlü olur, üçlü olur. O yüzden her karar mutabakatla alınır. Önümüzde iki hafta süre var. Bakacağız. Avrupa Birliği genişleme örneği gibi bir de Brexit (İngiltere'nin ayrılışı) örneği de var."

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