Babacan’dan Bahçeli’ye: Özür dileyeceğine bana sataşmış

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Bahçeli'yi “krizlerin ortağı” olarak niteleyen Babacan, “Karaman il başkanımıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ali Babacan, Yozgat'ta düzenlenen mitingde DEVA Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'e yönelik MHP'li bir grubun saldırısını hatırlatarak Bahçeli'ye ilişkin, "Bahçeli'nin bugüne kadar bu memlekete faydası dokundu mu? Ortağı olduğu her hükûmet ülkeyi krizlerin içine düşürdü” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada ise Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partileri hedef almıştı. Millet İttifakı'nı “zillet” ifadesiyle niteleyerek anket şirketlerine yönelik açıklama yapan Bahçeli, “Sokak sokak gezip konuştuğu esnaflarımızdan istediği cevapları alamayınca kabalaşan ve kaskatı kesilen zihniyetlerin ne iyiliğinden, ne iradesinden, ne de demokratik nezaketinden bahsetmek mümkündür. Bir kısım tetikçi gazeteciyi ve bazı tasmalı anket şirketini maaşa bağlayan, belirli aralıklarla algı operasyonu yaptıran partilerin foyası nihayetinde ortaya çıkmıştır” demişti. .