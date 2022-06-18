Babacan: Beştepe aklını başına almazsa bu işin sonu kötü olacak!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi konusunda iktidara 'Bu işin şakası yok, Beştepe aklını başını almazsa bu işin sonu kötü olacak' diye uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Hava Yolları'nın uluslararası uçuşlarında bundan sonra Turkish Airlines adının kullanılmayacağını söylemesine atıfta bulunarak, "Ya ülke batıyor. İktidar hâlâ tabela değiştirmekle meşgul" dedi.

Babacan, İstanbul'da partisinin Esenler ilçe binasının açılışında konuştu. Gündemine ekonomik sorunları alan Babacan, iktidarı eleştirdi.

Türkiye'nin en riskli dönemini yaşadığını belirten Babacan, "Bu ülke iflas ederse gençlere en büyük kötülüğü yapmış, batmış bir ülke bırakmış olursunuz" dedi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki seçimde halkımızı görmezden gelenlerle yarışacağız. Seçildikten sonra seçmenini unutanlarla, Beştepe'den sokağa bile çıkamayanlarla yarışacağız. Gençleri işsizliğe sürükleyenlerle yarışacağız. Doktorlarımızın yurt dışına gitmesine sebep olanlarla yarışacağız. İnsanları marketten ağlayarak çıkartanlarla yarışacağız. Bu ülkenin anayasasını tanımıyorum, saygı duymuyorum diyenlerle yarışacağız. Hakkımızı çiğneyenlerle, hukuku katledenlerle yarışacağız. Bu yarışın galibi biz olacağız. DEVA Partisi her gün her türlü haksızlığa yaşayanlarla beraber bu yarışı kazanacak. Bu yarışı görmezden gelinenler, Türkiye'nin haysiyetli insanları, 84 milyon kazanacak."

"BEŞTEPE AKLINI BAŞINA ALMAZSA BU İŞİN SONU KÖTÜ OLACAK"

“3 gündür haykırıyorum ve iktidarı uyarıyorum. Tekrar tekrar vurguluyorum, bu işin şakası yok. İnanın şakası yok. Eğer Beştepe aklını başına almazsa bu işin sonu kötü olacak diyorum. İktidara buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Bir vatandaşlık görevi olarak bu uyarımı yapıyorum. Derhal ama derhal aklın ve bilimin gereğini yapın. Allah'ın verdiği aklı kullanın.”

“Türkiye'nin önemli gündemi budur. Tehlike büyük ve yakın. Birileri tutturmuş gündem değiştirmek için işte falanca şirketin adı ne olsun diye tabela kavgasına girmiş. Birileri aday kim diye magazin peşine düşmüş. Ya ülke batıyor. İktidar hâlâ tabela değiştirmekle meşgul.”

“İflas; parayla bile benzin, mazot bulamamak demek. 6 saat, 10 saat elektrik kesintisi yaşamak demek. İflas demek doğalgaz kıtlığı demek, sanayinin durması demek. İflas demek işsizliğin patlaması demek. Şu andaki enflasyon seviyesi ile bile nefes alamıyorken iflas demek nefessiz kalmak demek.”

"PAZARA SEBZE MEYVE GELEMEYECEK"

“Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda en riskli dönemini yaşıyoruz. İktidarı buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Derhal ama derhal önlem alın. Koskoca ülkeye yazık etmeyin. Bu ülke iflas ederse gençlere en büyük kötülüğü yapmış, batmış bir ülke bırakmış olursunuz. Esnaf dükkânının kapısına kilit vurmak zorunda kalacak diyorum. Emekli için torunu ile gezmek tamamen hayal olacak, diyorum. Çiftçi toprağını ekemeyecek, dikemeyecek. Pazarda tezgâhlara sebze meyve gelemeyecek.”

"MİRASYEDİ, HAYIRSIZ EVLAT GİBİ TÜKETTİNİZ"

“İstanbul'dan Beştepe'ye sesleniyorum. Sizin yüzünüzden ülke en az 20 sene geriye gitmiş durumda. Krizlerin ortağıyla, Bahçeli ile kafa kafaya verip Türkiye'ye her türlü krize soktunuz. 130 milyar dolar diyorduk ya, şu anda 180 milyar dolar oldu… Mirasyedi, hayırsız evlat gibi ne bıraktıysak harcadınız tükettiniz ya. Yazık günah. Hazırı tüketip borç batağına sapladınız. Aklınızı başınıza devşirin ya da o koltuklardan çekin gidin.”

"İKTİDARA GELİP BU KRİZİ ÇÖZECEĞİZ"

“Bu millet sizi saçmalıklarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Bu millet sizin ihtirasınızın acısını çekmek zorunda değil. Biz zaten inşallah ilk seçimde iktidara gelip bu krizi çözeceğiz. Bu iş bizim. Ama bunların iktidarda olduğu her gün işimiz zorlaşıyor. Çünkü hasar büyüyor, ekonomideki delik büyüyor.”

"MERKEZ BANKASI'NDAN VE TÜİK'TEN ELİNİ AYAĞINI ÇEK"

“Erdoğan'a çağrımdır; ülkenin iflas etmesini istiyorsan ülkenin o çukurdan aşağı düşmesini istiyorsan yapacağın Merkez Bankası'nın ve TÜİK'in başına dürüst ve liyakatli bir ekibi koy ondan sonra elini ayağını çek. Bir an önce bak uçurumdan şöyle direksiyonu kır.” .