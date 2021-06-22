Babacan: Bahçeli, Erdoğan’ın isteğini reddetti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AK Parti’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’li bakan olmasını çok istediğini, MHP lideri Bahçeli’nin “Kâra ortak olayım, zarardan uzak durayım” diyerek bunu reddettiğini iddia etti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'li bakan olmasını çok istediğini, MHP lideri Bahçeli'nin “Kâra ortak olayım, zarardan uzak durayım” diyerek bunu reddettiğini iddia etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk Radyo'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlığı dönemiyle ilgili de bir itirafta bulunan Babacan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Babacan şunları söyledi:

“Aslında ilk inşaatı “Başbakanlık Hizmet Binası” diye başladı. Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu bir gün yanındaydım, Sayın Erdoğan'dan telefon geldi. Biz orayı cumhurbaşkanlığı yapacağız, dedi.

Baştan kurgulanmış, belli. İnşaatı ilk gördüğümde ‘Burası öyle Başbakanlık falan değil, Başkanlık Sarayı' dedim. Özel yöntemlerle, bütçe dışı yöntemlerle yapıldı orası. Normal ihale süreçleri değil.

Sayın Bahçeli her ne kadar kabine üyesi vermediyse de Sayın Erdoğan sorumluluğu paylaşmak için MHP'li birkaç bakan olmasını çok ister diye tahmin ediyorum.

Sayın Bahçeli ne yapıyor? ‘İktidarın ortaklığından menfaatim olsun ama sorumluluğuna karışmayayım' diyor. ‘Kâra ortak olayım, zarardan uzak durayım' diyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.