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Aytun Çıray'ın 'Deniz Baykal öldü' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İYİP'li Aytun Çıray, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın öldüğünü duyurdu. Deniz Baykal bir anda sosyal medyada gündem oldu, Çıray, bir süre sonra yanlış bilgi aldığını söyleyip özür diledi

43 Dakika Önce
2022-08-08 10:40:29
Aytun Çıray'ın 'Deniz Baykal öldü' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için “Allah'tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı. Deniz Baykal'ın vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyada gündem oldu.

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Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını silerken yaptığı ikinci paylaşımda, özür diledi.

Çıray, “Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin.” dedi.

Çıray, şu ifadeleri kullandı:

“Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 mv yeterliydi.”

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