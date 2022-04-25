Ayhan Bilgen, partisinin yeni logosunu tanıttı
Demokratik Sol Parti'nin başvurusu sonucu AYM’nin logosunu iptal ettiği SES Partisi’nin lideri Ayhan Bilgen, yeni logoyu tanıttı.
2022-04-25 10:35:45
Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES Partisi) kuran Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesinin (AYM) parti logosunu iptal etmesinin ardından yeni logolarını tanıttı.
Türkiye Altınçağ Partisi'nin SES Partisi'ne katılma kararı aldığını belirten bilgen, bu partinin logosunun SES Partisi'nin yeni logosu olduğunu duyurdu.
Beyaz bir güvercin içeren logoya Demokratik Sol Parti'nin (DSP) itiraz etmişti. .
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