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TIMETURK / POLİTİKA / Ayhan Bilgen'in Partisi kuruluş başvurusunu yaptı

Ayhan Bilgen'in Partisi kuruluş başvurusunu yaptı

Başkanlığını eski HDP'li Ayhan Bilgen'in yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisinin (SES Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu.

3 Saat Önce
2022-03-31 11:23:37
Ayhan Bilgen'in Partisi kuruluş başvurusunu yaptı

Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.

bilgen

Ayhan Bilgen....

Partinin kurucular kurulu üyelerinden eski bakanlardan Müslüm Doğan, Bakanlık binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç duyulduğunu, 6 aylık çalışmanın sonunda partiyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Belirlenen parti programında, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin yeni tanımlama ve çözümlemelerin yer aldığını belirten Doğan, "Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, demokrasiyi geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu söz konusudur ne de devamı niteliğindedir." diye konuştu.

Partinin kurucular listesinde 31 isim yer aldı. .

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