Ayhan Bilgen'in kurmaya hazırlandığı partide yer alacak siyasiler belli oldu

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, HDP Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in parti kurma hazırlığında olduğunu hatırlarak, partide yer alacak siyasi isimler ile partinin adı için düşünülen 2 seçeneği paylaştı.

"Ayhan Bilgen'in HDP'den istifa etmesi sonrası parti kuracağı kulislerde dile getirilmiş ancak bununla ilgili somut bir adım atılmamıştı. Bilgen, bu süreç içinde çeşitli çevrelerle olan ilişkilerini de geliştirmeye başladı." diye yazan Yarkadaş, şunları kaydetti: "Ayhan Bilgen, şu sıralar yeni kuracağı partinin çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki cumartesi günü, Ankara Büklüm Sokak'taki bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla toplanarak 2 sayfalık ‘'Siyaset Belgesi''ni tartışmaya açacak. Bu toplantı, yeni partinin ilk gayri resmi toplantısı olma özelliği taşıyor."

PARTİDE KİMLER VAR?

Yazısının "Partide kimler var?" başlıklı bölümünde, "Ankara'daki toplantıya, yeni oluşumun kurucuları da katılacak. Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı HDP eski Milletvekili ve 25. Dönem'de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan iki isimden biri olan Müslüm Doğan da var. Müslüm Doğan, partinin bel kemiğini oluşturacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesini yapan Yarkadaş, "AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak da yeni oluşumda görev alan isimlerden. Yeni parti içinde kurucu olarak görev alması netleşen isimlerden biri de HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar… Bir başka isim ise DSP eski Milletvekili Haluk Özdalga… Bülent Ecevit'in prenslerinden olan Özdalga da artık Ayhan Bilgen'le hareket edecek. Tanınmış doktorlardan Oğuz Fidan ve ANAP eski Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş da yeni oluşuma katkı veren isimlerden

bazıları…" dedi.

PARTİNİN İSMİ İÇİN 2 SEÇENEK

Yarkadaş, partinin ismi için 2 seçenek düşünüldüğünü, bunlardan birinin Gerçek Parti, diğerinin ise Adalet, Barış ve Cesaret Partisi olduğunu da yazdı. .