Ataklı’dan Davutoğlu ve Babacan’a: Lütfen kıvırtmayın, Gezi Davası’ndan resmen çekilin

Can Ataklı, Gezi Davası üzerinden Davutoğlu ve Babacan’a yüklendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi Davası'nda şikâyetlerini çekeceklerine dair haberler, partili kaynaklar tarafından "zaten şikâyetçi olmadıkları" gerekçesiyle yalanlandı. Korkusuz yazarı Can Ataklı, "Lütfen kıvırtmayın, Gezi Davası'ndan resmen çekilin" başlıklı bugünkü yazısında, Babacan ve Davutoğlu'na seslenerek, “Siz gidin verin dilekçenizi savcılığa, onlar kabul etmesin; ayrıca adınızı iddianameye sizden habersiz biçimde 'davacı' diye yazan savcı hakkında suç duyurusunda bulunun” ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün gündeme getirdiği haberde Davutoğlu ve Babacan'ın şikâyetlerini çekecekleri belirtilmişti. Öztürk, Babacan ve Davutoğlu'nun bu kararlarını altılı masa toplantısından diğer muhalefet liderleri ile paylaşacaklarını yazmıştı. Öztürk'ün haberinin ardından DEVA ve Gelecek Partisi'nden isimler böylesi bir kararın olmadığı söyledi.

Can Ataklı ise yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Aradan bunca zaman geçti. Bu iki genel başkan daha fazla kıvırtmamalı. Ne demek “Hukukçulara danıştık, davacı olmaktan vazgeçemiyormuşuz” lafları? Siz gidin verin dilekçenizi savcılığa, onlar kabul etmesin. Olmadı konu şu an Yargıtay'da, gidin Yargıtay'ın kapısına verin dilekçenizi, bakalım onlar ne yapacak? Ayrıca gidin adınızı iddianameye sizden habersiz biçimde “davacı” diye yazan ve böylelikle hem sizin kişilik haklarınıza tecavüz eden hem de kamu davasına hukuk dışı biçimde davacı yazdıran savcı hakkında suç duyurusunda bulunun. Öyle oturduğunuz yerden “timsah gözyaşları” dökmekle olmaz bu işler." .