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Aslı Baykal: CHP hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır

Siyasete gireceğine dair iddiayla ilgili konuşan Deniz Baykal'ın kızı Asla Baykal, 'Hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır' dedi.

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Google News - Timeturk
03.06.2021 11:24:34
Aslı Baykal: CHP hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, siyasete gireceğine dair iddiayla ilgili konuştu. Baykal, "Hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'İkinci Baykal sahaya iniyor' başlığıyla yayımlanan yazısının ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın kendisine bir açıklama yolladığını aktardı.

Övür'ün bugünkü yazısında yer alana göre Aslı Baykal, siyasete gireceğine dair iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yazınız yeni bir oluşum içerisinde yer aldığım yönünde olduğu için bir açıklama yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün kurduğu büyük bir misyon partisidir. Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyeti kuran partidir.

CHP'nin misyonu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız bir devlet olarak yaşatmaktır. Ben kendisini bu büyük ideale adamış bir ailenin, bir babanın kızıyım. Deniz Baykal'ın kızıyım. Akademik kariyerimin ardından yaşamımın bu anında ve gelecekte bu büyük mirasın sarsılmaz savunucusu olacağımdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir.

'Halkımızın tek ümit kaynağı CHP'dir'

Ülkemizin büyük tehditlerle yüz yüze olduğu bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP'dir. Bu nedenle, hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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