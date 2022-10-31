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TIMETURK / POLİTİKA / Aslı Baykal CHP'den istifa etti

Aslı Baykal CHP'den istifa etti

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

2 Saat Önce
2022-10-31 14:45:23
Aslı Baykal CHP'den istifa etti

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi.

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı. .

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