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Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle konuştu.

2 Saat Önce
2021-10-31 23:24:12
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri

Arınç'ın Deva Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili soruya "Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partilerin işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış." dedi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.

Program, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

"Sözünün hikmeti kalmadı"

Independentturkish yer alan habere göre, Emir Abi'nin ardından söz alan Bülent Arınç, konuşmasına nefret dili kullanılmasını eleştirerek başladı. "Birileri eline kılıcı alıp ona buna sallıyor" diyen Arınç, "Bu kişilerin artık sözünün bir hikmeti kalmamıştır" ifadesini kullandı.

"Devran kitabını önerdiğim için bana çok kızıldı"

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını söyleyen Arınç, "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz, okursanız gelişir" diye konuştu.

"Görmez'le, Bardakoğlu'yla konuşurum, bugünkülerle konuşmam"

"Bugün ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazım" diyen Arınç, "Ben bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam" ifadesini de kullandı.

Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri

Arınç'ın Deva Partisi ve Gelecek Partisi'yle ilgili soruya yanıtı ise şöyle oldu

Gittim görüştüm kendileriyle. Bana da çok şeyler söylediler, hakaret ettiler, tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz, parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partilerin işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış.

"Şimdi kimlere kaldı, görüyorsunuz”

Arınç, "Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı" sorusuna, "İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. Yüzde 50 oy almak demek, iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz" diyerek yanıtladı.

Memurlar.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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