Arınç: Enflasyon yüzde 60'ı bulmuşsa milleti konuşmayla aldatamazsınız

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız' dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Arınç, programdaki konuşmasında, Türkiye'de hayır adına yapılan işlerin altında AK Parti'nin imzasının olduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan sıkıntıların yine AK Parti hükümetlerince çözüleceğine inandığını belirten Arınç, "Millet hiçbir zaman bizden kopmadı, hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Evet, AK Parti var. Bu sorunların hepsini çözecek" dedi.

Arınç, şöyle konuştu:

Bize düşen destek vermektir. Bize düşen bunları anlatmaktır. Bize düşen bunlarla birlikte halkımızın ümidini, güvenini artırmaktır. Bu tip sıkıntılı zamanlarda insanları yeise düşürenler, kafasını karıştıranlar olabilir. 'Artık bunların işi bitti' diye sokakta gezenler olabilir. Hayır, hiçbir şey bitmedi. 'Biz bu işin üstesinden geleceğiz' diye inanacağız ve bunu yapanlarla birlikte hiçbir zaman birbirimizden ayrı düşmeden, birbirimizin kusurlarını ortaya dökmeden, tekrar beraberliğimizi bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereceğiz.

"YAŞANAN SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Arınç konuşmasında, "AK Parti'nin de birtakım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan birtakım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz" dedi.

Arınç şöyle devam etti:

Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha üç sene evvel ‘Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var, ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız' demiştim. Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. İnkar etmemektir. Üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları ve pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır, ama siyasetçiye yakışmaz. Sorunu göreceksin. Sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın. Ve biz bunun çaresini bulacağız. Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet ‘AK Parti' diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu söylüyoruz.

"MİLLETİ KONUŞMAYLA ALDATAMAZSINIZ"

Konuşmasında enflasyon ve hayat pahalılığına da değinen Arınç, "Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz" dedi.

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