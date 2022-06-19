''Arınç, AK Parti'yi terk etse tuğladan bir toz tanesi bile götüremez''

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez' görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Kanallar arasında zıplayıp duruyordum. Halk TV'de durdum. Baktım, kanalın daimi yorumcularından biri Bülent Arınç'ı övmekle meşguldü. Azıcık kulak kabarttım. 'Bülent Arınç, önemli bir siyasetçidir' diyordu. 'Onun sözlerine dikkat etmek gerekir' diyordu. 'Arınç'ın bir karşılığı vardır' diyordu. Güldüm. Nasıl gülmeyeyim? Bülent Arınç bile 'Çok da inandırıcı olmaz' diye düşünür ve kendisiyle ilgili böyle cümleler kurmaya pek yanaşmaz. Gülümsemeyi kestikten sonra kendi kendime şu soruyu sordum: 'Şu an içinde bulunduğumuz gezegende yapılabilecek en zorlu iş nedir?' Cevabı hiç düşünmeden verdim: 'Bülent Arınç'ı muhalif kitlelere benimsetmek işidir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Ve son hükmüm şu oldu: Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse... Bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez." .