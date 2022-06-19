DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3259 ₺

EURO

18,1953 ₺

ALTIN

1.024,88 ₺

BİST

2.533,33 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / ''Arınç, AK Parti'yi terk etse tuğladan bir toz tanesi bile götüremez''

''Arınç, AK Parti'yi terk etse tuğladan bir toz tanesi bile götüremez''

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez' görüşünü savundu.

2 Saat Önce
2022-06-19 08:21:32
''Arınç, AK Parti'yi terk etse tuğladan bir toz tanesi bile götüremez''

Hakan yazısında, "Kanallar arasında zıplayıp duruyordum. Halk TV'de durdum. Baktım, kanalın daimi yorumcularından biri Bülent Arınç'ı övmekle meşguldü. Azıcık kulak kabarttım. 'Bülent Arınç, önemli bir siyasetçidir' diyordu. 'Onun sözlerine dikkat etmek gerekir' diyordu. 'Arınç'ın bir karşılığı vardır' diyordu. Güldüm. Nasıl gülmeyeyim? Bülent Arınç bile 'Çok da inandırıcı olmaz' diye düşünür ve kendisiyle ilgili böyle cümleler kurmaya pek yanaşmaz. Gülümsemeyi kestikten sonra kendi kendime şu soruyu sordum: 'Şu an içinde bulunduğumuz gezegende yapılabilecek en zorlu iş nedir?' Cevabı hiç düşünmeden verdim: 'Bülent Arınç'ı muhalif kitlelere benimsetmek işidir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Ve son hükmüm şu oldu: Bülent Arınç, iktidar partisini tamamen terk etse... Bırakın bir tuğla götürmeyi, tuğladan bir toz tanesi bile götüremez." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş