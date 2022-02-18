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Ankara kulislerine göre 'muhalefet masasının en başarılısı ve risklisi kim?'

Ankara Ahlatlıbel'de geçen hafta bir araya gelen 6 muhalefet partisinin buluşmasının yankıları sürüyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, muhalefet masasının en başarılısını ve risklisinin kim olduğunu açıkladı.

3 Saat Önce
2022-02-18 11:27:52
Ankara kulislerine göre 'muhalefet masasının en başarılısı ve risklisi kim?'

Muhalefet birleşenlerinin geçen hafta Ankara Ahlatlıbel'de gerçekleştirdikleri yemekli zirve, Ankara kulislerinde en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 6 muhalefet partisinin zirvesine ilişkin olarak, "Ankara kulislerinde muhalefet masasının en başarılısı Kılıçdaroğlu olarak görülüyor" değerlendirmesini paylaştı.

Övür yazısında, "Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de masanın 'en'leri. Masanın en başarılısı: Süreci başından beri yöneten Kemal Kılıçdaroğlu olarak görülüyor. Hem kendi seçmenini motive etti hem de adaylığını resmileştirmiş oldu. Masanın en mutlusu: Yıllardır sıfırın altında kalmasına rağmen tekkeyi bekleyerek kendi alanına talip olan İP'le aynı masada eşit biri olarak oturan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal... Masanın en rahatsızı: Merkez sağın yeni adresi olmak isteyip bir türlü başaramayan Meral Akşener... Özellikle merkezin yok hükmündeki partileriyle istemeye istemeye bir araya gelmekten çok rahatsız. Buna Koray Aydın eksenli parti içi rahatsızlığı ve HDP'ye mecburiyeti de eklemek gerekiyor. Masanın en risklisi: GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Masada her an maraza çıkarır" diye masanın en riskli ismi olarak görülüyor. Masanın en renksizi: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan... Masanın en duyarsızı: 6'lı masanın ikinci toplantısının 28 Şubat'ta yapılmasına ses çıkarmayan ve ittifakın "28 Şubat İttifakı" olarak anılmasına yol açan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu." ifadesini kullandı. .

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