Ankara kulislerinde CHP’nin HDP’ye önerdiği ‘şok teklif’ konuşuluyor

Ankara kulisleri ara seçim ve sine-i millet tartışmaları ile hareketlendi. CHP’lilerin HDP’lilere örtülü bir şekilde istifa teklifinde bulunduğu, HDP’lilerin ise bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Ankara kulislerinde bugünlerde CHP'nin HDP'ye sunduğu ‘şok teklif' konuşuluyor.

Meclis Genel Kurulunda gerçekleştirilen istifalar ve milletvekilliklerin düşürülmesi neticesinde TBMM'de sandalye dağılımı 584 oldu. Milletvekili Seçim Kanunundaki ilgili maddeler* uyarınca üye tamsayısının %5'inin eksilmesi durumunda Genel Kurulun ara seçim kararı alarak 90 gün içinde vatandaşları sandık başına davet etme zorunluluğu bulunuyor.

Bu formülün hayata geçirilebileceği son tarih ise Haziran 2022. Mevcut durumu avantaja çevirmek isteyen CHP'li bir grup ile HDP'li yetkililer arasında gizlice gerçekleşen “sine-i millete dönme” stratejisi ise HDP'lilerin reddi ile şimdilik rafa kalkmış görünüyor.

Euronews'in CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre, CHP'li bir yöneticinin başını çektiği bir grup hazırladıkları ara seçim stratejisini parti politikasına dönüşmesi için tartışılması maksadıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatmak için Genel Merkezden randevu istiyor. Ancak görüşmenin gerçekleşmesi gecikince stratejinin ön hazırlığını yaptıktan sonra CHP Liderine hazır bir taslakla gidilmesi maksadıyla HDP'li yetkililerle el altından temasa geçiliyor.

Ara seçim için en az 14 milletvekilinin istifası gerekiyor

CHP'lilerin HDP'lilere aktardığı ara seçim formülüne göre; 600'den 584'e düşen sandalye sayısını üye tamsayısının %5'ini indirebilmek için ihtiyaç olan 570 sandalye sayısına ulaşabilmek maksadıyla istifa etmesi gereken 14 milletvekili CHP ve HDP'den seçiliyor.

Önce CHP ve HDP'nin oy oranının yüksek olduğu ve Cumhur İttifakının kazanma ihtimalinin düşük olduğu bölgeler belirleniyor, ardından da CHP Lideri ve HDP Eş Genel Başkanları ile seçilen bölgelerden gerçekleştirilecek istifalar vesilesiyle ara seçim kararının alınmasının ardından yaklaşık 30 milyon civarında seçmenin sandık başına taşınması hedefleniyor.

Stratejiyi hazırlayan CHP'li ekipten bir yetkili Euronews'e değerlendirmelerde bulunarak, CHP'den 14 vekilin istifasının sayıca mümkün olsa da, HDP'lileri de sine-i millet stratejisine dahil edilmek istenmesinin sebebi olarak MHP'yi işaret ediyor.

TBMM Genel Kurulda istifaların onanmaması durumunda ara seçime gidelemeyeceğinin altını çizen kaynak, MHP'nin HDP'lilerin istifasına “hayır” diyemeyeceğini bildikleri için bu yolu tercih ettiklerini belirtiyor.

HDP'li yetkililer: Erdoğan ile yeni bir açılım süreci düşünüyoruz

HDP'li yetkililer yeni seçim döneminde millet ittifakının örtülü ortağı olmayı istemediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir açılım sürecinin başlayabileceğini, bu noktada keskin bir pozisyonda olmak istemediklerini kaydedince CHP'li yöneticinin başında olduğu grup Kılıçdaroğlu ile randevuyu da askıya alıyor.

CHP'liler HDP'nin çok sayıda milletvekilinin cezaevinde bulunması ve vekilliklerin düşürülmesi sebebiyle ara seçim formülünden onların da avantajlı çıkacaklarını düşündükleri için gerçekleştirdikleri görüşmeden elleri boş dönerken, HDP'lilerin Erdoğan ile açılım sürecine ilişkin kurdukları temas dikkat çekiyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.