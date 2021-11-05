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TIMETURK / POLİTİKA / Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına yanıt

Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-11-05 10:58:08
Altun'dan 'Lütfi Elvan istifa etti' iddialarına yanıt

Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Bakan Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddia edildi, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde' başlıklı haberin gerçek olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız görevinin başındadır" diyen Altun, "Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür" ifadelerini kullandı.

Altun, "Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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