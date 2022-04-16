Altılı muhalefet partisinin Seçim Yasası’na karşı formülü: “ittifak içinde ittifak”

6’lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek, üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak.

Cumhur İttifakı'nın, “Millet İttifakı'nı karıştırmak için yaptığı” iddia edilen Seçim Yasası değişikliklerine karşı muhalefet de “seçenekler” geliştiriyor. Kulis haberine göre “Ekonomik olarak topluma bir vaatte bulunamayan AK Parti ve MHP, Seçim Yasası'ndaki bazı değişiklikleri, 6'lı masada yer alan Gelecek, DEVA, Saadet Partisi'nden oluşan ‘sağ grubu' CHP listelerinden aday olmaya zorlamak için” yaptı.

Cumhur İttifakı, “bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda seçim propagandasında elinin güçleneceğini” belirtiyor. Seçim yasası'na karşı Millet İttifakı'nın önlemi ise, "6'lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak" şeklinde olacağı iddia edildi.

‘SAĞ GRUBUN CHP'YE OY VERMEMESİ'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhur İttifakı'nın Seçim yasası hamlesine yönelik muhalefet kulislerinde, “Cumhur İttifakı'ndaki partiler birbirlerine daha yakın. MHP, BBP seçmeni rahatlıkla AKP listelerine oy verebilir. Ancak Millet İttifakı'ndaki ‘sağ grup' partilerinin seçmeni CHP listelerine oy vermekte tereddüt yaşayabilir. Diğer yandan ‘Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi liderlerin CHP listelerinden aday olması' AKP tarafından propaganda amaçlı kullanılabilir” değerlendirmesi yapıyor.

‘İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK' YAKLAŞIMI

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın yaptığı yasa değişikliklerini inceleyen altı partinin “karşı formül üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü” belirtilirken “ittifak içinde ittifak” yaklaşımının da gündemde olduğu kaydediliyor. Buna göre, “6'lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Partilerin altısı birden tek ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ve seçimde bu aday desteklenecek. Ancak üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde kalan diğer partilerden ayrı bir liste oluşturacak ve yine tek bir parti listesinden seçime girecek.” Bu yolla “sağ seçmenin daha rahat oy verebileceği ikinci bir yapı elde edilecek”.

‘YÜZDE 7 HESABI'

Muhalefet kanadında, söz konusu formül üzerindeki çalışmaların, “partilerin oy potansiyelleri de dikkate alınarak sürdürüldüğüne” dikkat çekilirken “oluşturulacak üçüncü ittifakın öncelikle yüzde 7'lik ülke barajını aşması gerektiği” vurgulanıyor. “Tersi durumu da hesaba katan muhalefetin, ‘üçüncü ittifakın yüzde 7 ülke barajının altında kalması' durumunda ‘ülke genelinde ortaya çıkacak tablonun Cumhur'a mı Millet'e mi yarayacağı' sorusuna da yanıt aradığı” kaydediliyor. .