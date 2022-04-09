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TIMETURK / POLİTİKA / 'Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama 6’dan fazla olduğunu biliyoruz'

'Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama 6’dan fazla olduğunu biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın, kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-09 00:18:30
'Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama 6’dan fazla olduğunu biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Koronavirüs salgınının etkileri tam anlamıyla geçmeden Türkiye'nin bölgesinde insani trajediler yaşandığını aktaran Oktay, "Henüz koronavirüs salgınının etkileri tam anlamıyla geçmemişken bölgemizde yaşanan insani trajediler sebebiyle artan fiyatların, sorunların farkındayız. Tümünün üstesinden gelmek de yine bizlerin çabasına bağlıdır. Bugün Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle gıda arz güvenliği ciddi bir sorun. Aynı sebeple enerji fiyatlarında yükselişler, hayvansal ürünlerde artan talep söz konusu. Biz ısrarla, 'Türkiye bir üretim üssüne dönüşecek' diyerek sanayicimizi desteklerken 'battık, bittik' diye gerçekleri çarpıtanlar, art arda ihracat rekorları kırdığımızda köşesine çekiliyor. Biz bugün de 'kalkınma' diyoruz, 'illa yatırım, illa üretim, illa istihdam' diyoruz. Milletimizin cebini, işini, aşını, ekmeğini düşünüyoruz. Gıda ve fiyat artışları konusunu, en kapsamlı ve uzun vadeli şekilde ele alıyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla, biz böyle milli bir mücadele verirken birileri yine kurumların kapısına dayanıp şov yapıyor" diye konuştu.

'PKK'YI, HDP'Yİ DE BUNA EKLEYİN'

Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen 6 muhalefet partisine eleştiri getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Altılı mı, yüz altılı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, içerdeki ve dışarıdaki her türlü yapıları da buna ekleyebilirsiniz. İçeride sesini çıkartmak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın, Rusya ve Ukrayna savaşında aldığı rolden rahatsız olanlar, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasından da rahatsız oluyor. Türkiye'nin Suriye'de verdiği mücadeleden rahatsız olanlar, Tokat'ta havalimanı yapılmasından da rahatsız oluyor." .

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