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TIMETURK / POLİTİKA / Altılı masadan ortak açıklama! ''Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz''

Altılı masadan ortak açıklama! ''Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz''

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının sahip olacağı kriterler belirtildi.

3 Saat Önce
2022-04-25 07:47:28
Altılı masadan ortak açıklama! ''Liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz''

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Milli egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclis'imizin, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de açılışının 102. yıl dönümünden bir gün sonra bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri olarak, TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

YENİ SEÇİM YASASI

İktidarın yeni seçim yasasıyla yapmak istediği "siyaset mühendisliğine" karşı iş birliğini derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmaların gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme" geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve iş birliğinin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verilen çalışma gruplarının, görev alanları ve çalışma yöntemlerinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu, siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

BİDEN'A TEPKİ

Ayrıca bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz."

"SİYASETİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN OLDUĞU KANISINDAYIM"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Uzun bir toplantı sonrası açıklama elinize ulaştı. Sizlere teşekkür etmek istedim. Belki uzun bekleyiş oldu ama siyasetimiz için de önemli bir gün olduğu kanısındayım." dedi. .

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