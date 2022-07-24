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Altılı masada kriz! Gelecek Partisi'nin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, DEVA lideri Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun 'ittifak' önerisiyle ilgili yaptığı açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2022-07-24 08:23:09
Altılı masada kriz! Gelecek Partisi'nin kurucu isminden Babacan'a ağır sözler

İttifak içinde yeni bir ittifakın gündemde olduğu 6'lı masada kriz çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Halk TV'deki köşe yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Altılı masa birden çok ittifak oluşturabilir mi?" sorusunu sorduğunu belirtti.

BABACAN: DAVUTOĞLU TEKLİFTE BULUNDU, KABUL ETMEDİK

Babacan ise bu soruya, "Altılı masada hiç konuşmadık. Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir arkadaşımız bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

"EN BÜYÜK HATA, SİZİN ADAM YERİNE KOYUP BU TEKLİFİ GÖTÜRENLERDE"

Babacan'ın bu açıklamaları üzerine Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, sosyal medya hesabından ağır ifadeler kullandı. Paylaşımında Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi.

babacan

BABACAN: ARKADAŞLARIMIZ İSTEMİYOR

Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" açıklamasını yapmıştı.

 

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